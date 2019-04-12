التعرق الغزير ليلاً يهدد الحياة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف أطباء من بريطانيا أن التعرق الليلي الغزير هو من أعراض مرض السرطان واسعة الانتشار، ويظهر في الفترة المظلمة من اليوم.

وتفيد مجلة "Express" بأن خبراء مركز بحوث السرطان "Cancer Research UK"، وصفوا التعرق الليلي الغزير بأنه أحد أعراض مرض السرطان واسعة الانتشار، ويظهر خلال فترة النوم، وقد يشير إلى الإصابة بسرطان الدم أو الغدد اللمفاوية أو العظم، أو الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة.

ويقول المختصون بالأمراض السرطانية، إن سبب التعرق الحاد ليلاً عند الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، يبقى مجهولاً إلى الآن، بحسب روسيا اليوم.

ولكن حسب اعتقاد الاطباء، فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة جهاز المناعة للخلايا السرطانية، كما يمكن أن يظهر التعرق الليلي عند وجود التهابات، أو كناتج عرضي لتناول أدوية معينة، وينصح الاطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق ليلاً.