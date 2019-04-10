مادة تغلق الجروح وتزيل الندب بعد العمليات بفعالية عالية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير دراسة جديدة من كلية إيثاكا في نيويورك بالولايات المتحدة، إلى أن الشبكة الطبيعية للبروتينات الموجودة لدى الرخويات مثل الحلزونات قوية بما فيه الكفاية ومرنة، بحيث تقفل الجروح وتزيل الندوب الناجمة عن العمليات الجراحية بصورة أفضل من الوسائل التقليدية. وعلى الرغم من أن الغرز والدبابيس والمشابك الجراحية التي تستخدم بعد العمليات الجراحية تحدث شقوقًا لكنها تُغلق الجروح جيدًا.

غير أن هذه الشقوق وفقا ل "ديلي ميل" تترك ندبات في الجلد مما يزيد من خطر الالتهابات بعد الجراحة

وفي حين أن الضمادات والمواد اللاصقة الطبية تترك ندبات أقل ولكنها غير آمنة، لذلك تعتبر المادة اللزجة التي تفرزها الحلزونات أفضل بديل لها ، كما أنها آمنة.