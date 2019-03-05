ما الفرق بين البيض الأبيض والبني؟

المصدر: وكالات

ربما نلاحظ خلال شراء احتياجات المنزل من محل البقالة الفرق في السعر بين البيض الأبيض والبيض البني، وقد نشتري البيض باللون الذي اعتدنا عليه دوما. ولكن هل من فرق بين هذا وذاك؟

الجواب بسيط جدا وقد يفاجئ الجميع. فالدجاجة البيضاء تضع البيض الأبيض والدجاجة الحمراء تضع البيض البني اللون (هذا الأمر قد لا ينطبق على كل السلالات). ولكن لا يوجد أي فرق بين البيض من كلا اللونين من الناحية الغذائية.

يعتقد كثيرون أن البيض البني أفضل لأنه أغلى ثمنا من الأبيض، ولكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فيرجع هذا الارتفاع في سعر البيض البني لحجم الدجاج الذي يضعه، حيث تعتبر الدجاجة الحمراء أكبر حجما من البيضاء وبالتالي تستهلك طعاما أكثر، ولهذا يكون سعر البيض البني أغلى من الأبيض.

ولا يوجد اختلاف بين هيكل أو قشرة البيض البني والبيض الأبيض، ويعتقد البعض أن قشرة البيض البني أقسى من الأبيض، ولكن الاختلاف يكمن في أن الدجاجة الشابة تضع البيض بهيكل أصلب نوعا ما.

أما بالنسبة للون صفار البيض، فللأعلاف أثر على كون صفار البيض ذا لون أغمق من غيره، ويعود هذا الاختلاف خاصة لكون الدجاجة تتناول الكثير من الذرة فيأتي صفار بيضتها أكثر اصفرارا.