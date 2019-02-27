فقدان الوزن بسرعة يمنع عودته

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

توصلت دراسة إلى أن فقدان الوزن بشكل كبير من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يكون أكثر فعالية في الحفاظ على الوزن بصورة أكبر من الأنواع الأخرى للتحكم في الوزن.

ووجد باحثون في جامعة أكسفورد وفقا ل "ديلي ميل" أن الأشخاص الذين لم يتناولوا أكثر من 810 سعرة حرارية يوميا من خلال الحساء والبروتينات الفوارة وغيرها فقدوا في غضون عام أكثر من ثلاثة أضعاف غيرهم من الذين يمارسون الحمية الغذائية.

كما أظهروا انخفاضًا أكبر في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

ويبدو أن هذه النتائج تتناقض مع الاقتراحات السابقة التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يفقدون الوزن بسرعة عرضة لعودة وزنهم السابق مجددا أكثر من غيرهم.