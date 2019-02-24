مكملات زيت السمك تقلل الولادة المبكرة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة رئيسية أن تناول مكملات زيت السمك يوميا أثناء الحمل يقي المواليد من ارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ حتى لو أصبحوا بدينين.

وعلاوة على ذلك فإن هذه المكملات تقلل من فرص ولادة أطفال خدج بنسبة تصل إلى 42 في المائة.

ولطالما نصحن النساء بتناول الأسماك الدهنية وتجنب أنواع معينة من الأسماك بسبب المخاوف من الملوثات والتعرض للزئبق.

وقد وجد الباحثون الآن وفقا لـ "ديلي ميل" أن الأمهات اللواتي يستهلكن أعلى مستويات من الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجود في مكملات زيت السمك بنسبة عالية، أقل عرضة للولادة المبكرة ونشوء أطفال يعانون من ضغط الدم لاحقا.

وينصح الباحثون بتناول أقراص زيت كبد الحوت يوميا بدءا من 12 أسبوعا من الحمل فصاعدا.

ووجدت مراجعة لسبعين دراسة أن الاستهلاك الزائد لنوع من الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك البدينة مثل السلمون والماكريل يقلل من هذه المخاطر بشكل كبير.

إذ ينخفض خطر الولادة قبل الأسبوع الرابع والعشرين بنسبة 42 في المائة ، وتقل احتمالية إنجاب طفل يزن أقل من 5 أرطال بنسبة 10 في المائة.