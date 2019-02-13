عصير الكرفس علاج للأكزيما

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت امرأة أسترالية تعاني من الأكزيما الشديدة منذ سنوات كيفية علاج حالتها دون أن تنفق ثروة على الستيرويدات والكريمات، حيث كان الطفح الجلدي يعاود الانتشار ما أن تتوقف عن استخدام تلك العقاقير.

ونقلت "ديلي ميل" عن الطالبة الأسترالية المتخصصة في مجال التغذية، ريني موات (26 عاما) قولها إن الإكزيما انتشرت في أنحاء جسمها منذ طفولتها، وكانت تسبب لها حكة وألما شديدا.

واختفت الأكزيما في سنوات المراهقة، لتظهر مرة أخرى على وجهها ورقبتها في أوائل العشرينات من عمرها، وبصورة أكثر حدة مما أثر على نومها.

واكتشفت لاحقا أن شرب عصير الكرفس هو أفضل علاج لحالتها، وهو ما أكده الخبراء، علاوة على ممارسة اليوغا والتأمل والابتعاد عن بعض الأطعمة كمنتجات الألبان والقهوة والجلوتين، وقد تسبب ذلك في اختفاء البقع الحمراء من جسمها تماما وشفيت من الأكزيما.