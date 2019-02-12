قلة النوم تسبب السرطان

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يعتقد الباحثون الصينيون أن قلة النوم يمكن أن تعرض الحمض الوراثي "دي إن إيه" في الجسم لأضرار دائمة، وتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وركز الباحثون في جامعة هونغ كونغ الصينية دراستهم على الأطباء الذين يضطرون لتعديل أنماط نومهم بسبب النوبات الليلية، حيث لاحظوا أن حرمان الجسم من قدر كاف من النوم يمكن يقلل من قدرة الحمض الوراثي على إصلاح نفسه، وربما يؤدي إلى أمراض وراثية، حسبما تشير نتائج دراستهم.

ويبلغ مقدار النوم الموصى به عادة سبع ساعات في الليلة، لكن الأرقام تشير إلى أن البالغين ينامون بشكل روتيني لمدة تقل عن المعدل ساعة أو ساعتين.