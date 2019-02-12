فيتامين «سي» يخفض مستويات السكري

المصدر: دبي - عمر حرزالله

أظهرت دراسة أسترالية جديدة، أن تناول أقراص فيتامين «سي» مرتين يومياً، يمكن أن تساعد الملايين من المصابين بالسكري من النوع الثاني من خلال خفض مستويات السكر وضغط الدم في أجسامهم.

ووجد الباحثون في جامعة «ديكين» في ملبورن بأستراليا، وفقاً لـ«ديلي ميل»، أن تناول جرعتين من أقراص فيتامين «سي» من عيار 500 ملغ زهيدة الكُلفة، بعد الوجبات، تقلل من ارتفاع السكر في الدم، حيث بلغت نسبة الانخفاض لدى المتطوعين 36%.

وقال الباحث الرئيس البروفيسور جلين وادلي، إن خصائص مضادات الأكسدة لفيتامين «سي» يمكن أن تساعد على مقاومة المستويات العالية من الجذور الحرة الموجودة لدى مرضى السكري الذين يعانون من بعض الأمراض المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم الذي انخفضت مستوياته أيضاً.