أطعمة "قاتلة" نتناولها يومياً

المصدر: البيان الإلكتروني

مع التطور المتسارع الذي يشهده عالمنا اليوم، تطور غذاؤنا ليصبح سريعا أيضا، سواء كان في التحضير أو طريقة التناول، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتشار السمنة وأمراض القلب والسكري.

ونستعرض هنا 10 أطعمة فقط، من بين مجموعة واسعة، لها تأثير خطير على الإنسان على المدى المتوسط والطويل، وقد تكون "مميتة، وفق ما نقلت سكاي نيوز عن موقع "هيلثي آند بريتي".

المخبوزات المعلبة

تمتلئ المخبوزات المعلبة، مثل الكوكيز والدوناتس، بالزيوت المهدرجة، وهي دهون تؤدي إلى السمنة. كما أن هذه المخبوزات تحتوي على مواد حافظة وكميات كبيرة من السكر.

البطاطا المقلية

تناول كمية صغيرة من البطاط المقلية، يكسب الجسم ما بين 200 و340 سعرة حرارية. وعندما تؤكل كمية كبيرة منها قد ترتفع السعرات إلى 700 سعرة حرارية. وما لم يحرقها الجسم فإنها تتحول إلى دهون.

الآيس كريم

أثبتت الدراسات والتجارب أن تناول الآيس كريم والمثلجات يوميا سيئ للصحة، لأن هذه الأطعمة غنية بالدهون، وتزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

الجبن

يخضع الجبن لعمليات معالجة طويلة من أجل تصنيعه، الأمر الذي يساهم في تغيير تركيبته بشكل كبير، وأبرز هذه التغيرات رفع مستوى الزيوت والدهون غير المهدرجة فيه، وهي زيوت ضارة للصحية.

فشار الميكروويف

يصبح تحضير الفشار داخل الميكروويف خطيرا وضارا عن وضع داخل أكياس تحتوي على بعض المواد الكيميائية الخطيرة، إذ تحتوي هذه الأكياس على مواد مسرطنة.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على السكروز والجلوكوز والكافيين بكميات أكبر من اللازم، وهي بذلك تحتوي على خليط من المواد التي تشكل ضررا كبيرا على صحة الإنسان.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء لا يعالجها الجهاز الهضمي للإنسان بسهولة. كما أن هذه اللحوم تنتج في مزارع خاصة من خلال حقن الحيوانات ببروتينات صناعية تساهم في نموها بسرعة، ما يجعلها مصدر خطر على الإنسان.

الزبادي منزوع الدسم

يكون الزبادي، أو الحليب، المنزوع الدسم، ملوثا بمحتويات أخرى بشكل عام، مثل السكر أو المحليات الصناعية أو شراب الذرة عالي الفركتوز. وإن كنا بحاجة للدهون، فإن هذه ليس منها.

زبدة المارغرين

تصنع زبدة المارغرين من الزيوت النباتية المهدرجة، التي تعد السبب الرئيسي لأمراض السرطان والقلب. وينصح خبراء التغذية باستخدام زيت الزيتون العضوي وجوز الهند بدلا من هذه الزبدة غير الصحية.

حبوب الإفطار

أظهرت دراسات عدة أن حبوب الإفطار، مثل الشوفان أو الأرز المجفف، التي يتناولها كثيرون في شتى أنحاء العالم، تحتوي على كمية غير ضرورية من فيتامين C والزنك.