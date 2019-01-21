تنمية أوعية دموية لعلاج السكري

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

تمكّن فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية من تنمية أوعية دموية بشرية مثالية في المختبر لأول مرة، وحتى زرعها بنجاح في فئران حية، وهو ما قد يغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لعلاج السكري.

وذكر جوزيف بيننجر، مدير معهد العلوم الحياتية في الجامعة: «نجحنا لأول مرة في زراعة الأوعية الدموية البشرية من الخلايا الجذعية، باستخدام الهندسة الحيوية المتقدمة على مدى سنوات عدة من التجارب».

وأفادت «ساينس ديلي» بأن الأوعية الدموية الشعيرية الجديدة تبدو مثل الأوعية الدموية البشرية، وتم إنشاء بيئة مشابهة لأجسام مرضى السكري في طبق مخبري، ما أتاح للمرة الأولى تطبيق هذه التغييرات على الأوعية الدموية الخاصة بهؤلاء المرضى.

وأظهر الباحثون مساراً رئيساً قد يحول دون حدوث تغييرات في الأوعية الدموية تسبب الإصابة بمرض السكري، علاوة على أنها سبب رئيس للمرض والوفاة.