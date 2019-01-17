المصدر: إعداد - عمر حرزالله

يكافح العلماء لعلاج حالة الشعور بالوحدة، التي تسبب الأمراض العقلية وحتى الموت المبكر.

وأفادت «ديلي ميل»، بأن د. ستيفاني كاكوبيو من جامعة شيكاغو تعكف على تطوير عقار لعلاج الشعور بالوحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستيفاني استكملت تجربة إكلينيكية استخدمت فيها عقاراً من الستيرويدات يدعى «بريجينولون» يقلل النشاط الزائد في الأجزاء «اليقظة» من الدماغ، ما يساهم في تهدئة الشعور بالوحدة.

ويقول الخبراء، إننا في خضم مواجهة وباء الوحدة المرتبط بمشاعر العزلة الاجتماعية الذي تكمن فيه مخاطر أكبر من الاكتئاب والسكري والخرف وحتى الموت.

والمعروف أن نصف الأمريكيين يشعرون في كثير من الأحيان بالوحدة، ما يعرضهم لمضاعفات خطرة.