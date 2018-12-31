جلد السمك.. علاج فعال للحروق

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف طبيب برازيلي أن جلد السمك يعالج الحروق بصورة أرخص وأسرع وأقل إيلاما من الضمادات بالنسبة للأطفال بشكل خاص.

ونقلت "ديلي ميل" عن فيليبي روشا ، طبيب الأعصاب في جامعة سييرا الاتحادية في البرازيل، قوله أنه يمكن استخدام جلد سمك البلطي لعلاج الحروق لكونه غني بالرطوبة ونوع من الكولاجين الذي يشبه البروتين الموجود في جلد الإنسان.

ويعتقد روشا أن مكونات جلد السمك تتفاعل مع جهاز مناعة المريض لزيادة سرعة الشفاء.

وقد تلقى هذا العلاج غير التقليدي أكثر من 300 مريض في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن العديد من المرضى قد يكونون مترددين في لف جلد السمك حول حروقهم بسبب رائحته، فإن عددًا متزايدًا من الأطفال يطلبون استخدام هذه "الضمادة" الغريبة التي تذكرهم ببعض الأبطال الخارقين في الأفلام الكرتونية.