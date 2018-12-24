ضمادة مبتكرة تسرع شفاء الجروح

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر الباحثون ضمادة إلكترونية تولد تياراً كهربائياً خفيفاً تساعد على شفاء الجروح بصورة أسرع بمقدار أربع مرات من الضمادة التقليدية.

وذكرت «ديلي ميل»، أن هذه الضمادة عبارة عن جهاز إلكتروني، لم يتم تسميته بعد، وقد اختبر على الفئران من خلال لفه حولها وإحداث جروح على ظهورها.

وفي كل مرة كانت الفئران تلتقط أنفاسها، يتم توليد نبضة كهربائية، حيث لوحظ أنها سرعت عملية التئام الجروح من خلال شفاء خلايا الجلد الليفية المسؤولة عن ذلك، فيتدفق التيار الكهربائي إلى المنطقة المصابة، فتشجع إنتاج الكولاجين وخلايا الجلد الجديدة.

وقد أجريت هذه الدراسة من قبل الباحثين في جامعة ويسكونسن-ماديسون، واختبر الجهاز الإلكتروني على تقرحات الساق والجروح القطعية والإصابات الجلدية التي غالباً لا تلتئم بالنسبة لمرضى السكري، فلوحظ أنها التأمت بصورة سريعة أدهشت الباحثين.