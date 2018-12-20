تصلب الظهر .. الأسباب وطرق العلاج

المصدر: د ب ا

يعد تصلب الظهر من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، نظراً لأنه يسبب آلاماً مبرحة وصعوبة الحركة.

وأوضحت الدكتورة كريستين زيبرت أن تصلب الظهر يحدث بسبب محدودية حركة ما يعرف "بالمفاصل المشتركة"، وهي مفاصل صغيرة تحافظ على حركية العمود الفقري.

ويمكن أن تنقلب أو تلتف هذه المفاصل أو كليهما مسببة تصلب العضلات والأربطة والأوتار المحيطة ومن ثم الشعور بآلام شديدة.

ولمواجهة هذا التصلب تنصح أخصائية جراحة العظام الألمانية بعدم اللجوء إلى الراحة والاستلقاء على الظهر، وإنما ينبغي التنويع بين الاستلقاء والجلوس والوقوف والمشي، حيث عادة ما يزول التصلب والآلام بعد أسبوع تقريباً.

وفي حال عدم زوال الآلام أو تفاقمها، فيمكن اللجوء إلى المسكنات واللاصقات والسخونة لمواجهة تصلب الظهر.

وإذا لم تفلح كل هذه التدابير في علاج التصلب والآلام فينبغي حينئذ استشارة الطبيب. وينطبق هذا أيضاً في حال حدوث مظاهر شلل أو خدر أو صعوبة في التحكم في البول أو البراز؛ حيث ينذر ذلك بحدوث أضرار بالأعصاب.