هل الدقيق والبصل مفيدان في علاج الحروق؟

المصدر: د ب ا

قال البروفيسور هنريك مينكه إن الوصفات المنزلية، كالدقيق وعصير البصل وزيت الزيتون، لا تمثل علاجاً للحروق.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لطب الحروق أنه في حال إصابة الجلد بحروق بفعل انسكاب شاي ساخن عليه، فإنه من الأفضل تبريد موضع الحرق تحت ماء جار لمدة 10 دقائق تقريباً، مع مراعاة ألا يكون الماء بارداً للغاية. كما لا ينصح مينكه باستعمال الأكياس المثلجة لعلاج الحروق البسيطة.

وإذا كان الحرق أكبر من اليد، فلا يجوز تبريده، وإنما الذهاب إلى الطبيب على وجه السرعة. وينطبق ذلك أيضاً على حروق الوجه والمفاصل والجروح المفتوحة والمتقيحة، وكذلك على الرضع والأطفال الصغار.