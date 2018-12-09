علاج الايدز باستهداف جين دماغي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ازداد أمل ملايين المرضى الذين يصارعون فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بالشفاء تماما من المرض، حيث يعتقد الباحثون أن العلاج أصبح وشيكا في الوقت الحالي.

وهذا الفيروس عادة ما يختبئ عفي أماكن خفية في الجسم ويمكن أن يتجنب الفتك به- وهذا يعني أنه لا يمكن أبداً شفاء المريض منه بالكامل.

ولكن وفقا ل "ديلي ميل" فإن الباحثين في جامعة إلينوي الأميركية يعتقدون أن استهداف جين داخل الدماغ قد يطرد الفيروس من مخبئه ويتركه عرضة لهجمات جهاز المناعة والعقاقير.

وقد رحبت الجمعيات الخيرية بهذه بالنتائج ، واصفة النتائج بأنها "واعدة" وأن هذا التقدم الطبي منذ أربعة عقود يعني أن مرضى الايدز يمكنهم ممارسة حياتهم الطبيعية دون خوف.

والهدف النهائي لاكتشاف علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ، الذي يقدر أنه يصيب 37 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، هو التخلص من الفيروسات الكامنة بشكل نهائي.