بالون غير جراحي لفقدان الوزن

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكرت شركة "ألوريون" بالونا لفقدان الوزن يمكن إدخاله في المعدة دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية كما هي الحال الآن.

ووفقا لموقع "سبرينغ وايز" يدعى هذا البالون "Allurion Elipse" وهو مؤلف من مادة البولي يوريثين غير السامة. ويتم ابتلاعه على شكل كبسولة دوائية ويتم استخدام عملية القسطرة لملئه بالماء.

ويتم إخراج البالون من الجسم بشكل طبيعي بعد حوالي أربعة أشهر. ولا يتطلب الإجراء إجراء أي عملية جراحية ويمكن إجراؤه في عيادة الطبيب.

ويكلف إجراء البالون المعياري حوالي 8000 دولار أميركي ، وحوالي نصف تلك التكلفة جراء عملية المنظار الداخلي. ويمكن للعملية أن توفر للمرضى قدراً كبيراً من المال والوقت.