في حالة طبية نادرة.. ولادة طفلة بعيون قطة

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

شخص الأطباء في المملكة المتحدة حالة طبية نادرة لطفل ولد بعينين تشبه عيون القطط.

ونقل موقع الديلي ميل البريطاني، أن الطفلة ليليان مولنار البالغة من العمر (6 أشهر) أصبحت عمياء بعد خمسة أيام فقط من ولادتها بسبب إصابتها بقزامة العين ووجود ثقب في أحد أجزاء العين. وهذه الاضطرابات حولت عين الطفلة إلى عين بقزحية صغيرة ملونة تشبه عيون القطط.

ووفقاً للأطباء فإن عين ليليان لن تنمو أبدا بشكل صحيح ولكن شكلها سيتطور ويظهر عليه خط مثل عيون القطط.

ويقول والدا ليليان أن الطفلة تعاني أيضًا من مرض التسمم الكلوي، الذي يتسبب في تضخم كلتا كليتيها ويزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

واكتشفت والدة ليليان أن طفلتها لن تنمو بشكل صحيح خلال المسح الذي أجرته في الأسبوع الـ20 من الحمل وأخبرها الأطباء بأن الطفلة قد تعاني من مشاكل في العين في الأسبوع الـ 34.

وقالت السيدة مولنار: "عندما ولدت ليليان لم تكن عيناها مفتوحتان، كما لم تفتحهما بعد عدة أيام من ولادتها، وعند الزيارة الطبيب لها، أدركنا بأنها عمياء."

ومنذ ولادة ليليان، أنفق الزوجان 3000 جنيه إسترليني من مدخراتهما للسفر إلى لندن من أجل إجراء الفحوصات المنتظمة في المستشفيات والعيادات المتخصصة.

وبسبب الفواتير الطبية الباهظة، لجأ الوالدان إلى الموقع الإلكتروني GoFundMe لجمع التبرعات حتى تتمكن الطفلة من متابعة حالتها على أمل أن يجد الأطباء علاجا لحالتها النادرة.