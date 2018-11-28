اكتشاف ينبوع للشباب .. يقضي على الشيخوخة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف الباحثون في جامعة سالفورد بإنجلترا مضادا حيويا زهيد التكلفة يحمل في طياته ينبوع الشباب والتخلص من أمراض الشيخوخة عن طريق تخلصه من الخلايا القديمة التي تفقد القدرة على الانقسام.

وأفادت "ديلي ميل" أن المضاد الحيوي المذكور هو أزيثروميسين وهو يعالج كل شيء الأمراض بدءا من السيلان وانتهاء بمرض لايم المسبب للعجز.

ويعتقد الباحثون البريطانيون أن الخلايا الأقدم هي السبب الأساسي للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والخرف.

وأظهرت النتائج أن جرعة واحدة منخفضة من أزيثروميسين تقتل 97 في المائة من الخلايا القديمة. وتحافظ على ازدهار الخلايا السليمة.

ويعتبر الباحثون أنهم بذلك اكتشفوا طريقة غير مكلفة وسهلة الاستخدام للقضاء على خلايا الشيخوخة السامة للجسم.