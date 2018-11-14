أعراض القولون العصبي .. وطرق علاجه

المصدر: د ب ا

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي إن أعراض متلازمة القولون العصبي تتمثل في الانتفاخ، والغازات، وآلام البطن، والإمساك، أو الإسهال، والغثيان، وحرقة المعدة، وصدور أصوات من البطن.

وأضافت الرابطة أن سبب المتلازمة مجهول، ولكنه قد يكون عضوياً بسبب اضطراب حركة الأمعاء، أو العدوى، أو نفسيا بسبب التوتر النفسي.

وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن تخفيف متاعب القولون العصبي بتعديل النظام الغذائي، بالشكل الآتي:

- تناول وجبات صغيرة ومضغ الطعام جيداً.

- شرب السوائل بكثرة.

- تجنب الأطعمة الحريفة والدهنية والأطعمة كثيرة السكر، أو الملح.

- الابتعاد عن البصل، والثوم، والكرنب، والبروكلي، والبقوليات، والفركتوز، أي سكر الفاكهة، واللاكتوز، أي سكر الحليب، والغلوتين، أي خبز القمح، والمعكرونة.

- الإقلال من الكافيين، أي الشاي والقهوة.

كما يمكن تخفيف المتاعب بالاسترخاء مثل اليوغا، والتأمل، أو الرياضة مثل المشي نصف ساعة يومياً مع أخذ قسط كافٍ من النوم من 6 إلى 10 ساعات.