مستشفى د. سليمان الحبيب يفتتح أحدث فروعه على شارع الشيخ زايد

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطوة طموحة لتوسيع خدماته الطبية الأولية والوقائية خارج مدينة دبي الطبية، افتتح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب أحدث فروعه لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة في شارع الشيخ زايد بدبي.

وقد تم تجهيز المركز التخصصي والعصري الجديد بالمختبرات والخدمات التشخيصية والطبية، إلى جانب صيدلية داخلية توفر مجموعة واسعة من المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية تحت سقف واحد.

مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي، وهو جزء من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية، يوظف أحدث التقنيات لتشخيص المرضى عبر مجموعة من الكفاءات الطبية المتخصصة من ذوي الخبرة العالية محليا ودوليا ومن حملة البورد الأميركي والكندي وشهادات الزمالة الأوروبية وهم من خريجي أشهر الجامعات وكليات الطب وكذلك أعضاء معتمدين في أشهر الجامعات والمنظمات الطبية العالمية.

يفتخر المركز الجديد بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية على أيدي أمهر الأطباء المتخصصين, في حين سيتم تزويد المرضى وذويهم وأصدقائهم بخدمة عملاء ذات مستوى عالمي لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الطبية.

مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي هو المشروع الرابع في دبي، وهو جزء من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ومقرها في المملكة العربية السعودية، وهي شركة لديها 20 منشأة طبية في الرياض وجدة والقصيم والجبيل والخبر والبحرين ودبي.

وهي مزودة بمجموعة شاملة من أحدث المعدات الطبية التي تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الطبية كي يتمكن أطباءنا من تشخيص وعلاج المرضى بدقة وكفاءة.

ويعد المركز عملاءه بتوفير رعاية طبية متميزة حيث تم تصميم منشآته وفقاً لأحدث المعايير الدولية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية مع مفهومه كمركز طبي رقمي. ويستند هذا على تطبيق التشغيل الآلي في الإدارات الحساسة مثل الأشعة ونتائج المختبر.



قائمة بالتخصصات الطبية وأقسام المركز المختلفة: طب الأطفال، طب الأسرة، الأذن والأنف والحنجرة، طب النساء والتوليد، الجراحة العامة، الطب الباطني، طب الاسنان، طب الجلد، طب الأعصاب، طب العظام، أمراض القلب، طب الغدد الصم، طب الجهاز الهضمي، التغذية، طب العيون، قسم الروماتيزم، قسم الأشعة، وحدة المناظير، المختبر والصيدلية.