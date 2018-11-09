مشروبات الطاقة تؤذي القلب

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول عبوة واحدة من مشروب الطاقة يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في غضون 90 دقيقة.

ونقلت «ديلي ميل» عن الباحثين في جامعة تكساس بهيوستون في الولايات المتحدة قولهم: إن تناول هذه المشروبات يضيق الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء دراستهم على 44 طالباً من كلية ماكغفرن الطبية، مصنفين على أنهم أصحاء ولا يدخنون.

وربطت دراسات سابقة مشروبات الطاقة بظهور مشكلات في المعدة والأعصاب والقلب. لكن الفريق الأميركي يؤكد أن النتائج التي توصل إليها تلقي الضوء على الآلية المحتملة التي تربط الاستهلاك المرتفع لمشروبات الطاقة بزيادة متلازمة الأيض.