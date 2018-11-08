أعراض مفاجئة تسبق الإصابة بالسكتة الدماغية

المصدر: د ب ا

شدّد الخبير الصحي الألماني شتيفان شتريكر على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بالسكتة الدماغية نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض وتجنب الأضرار الجسيمة، التي قد تترتب عليها.

وأوضح عضو مؤسسة مساعدة مرضى السكتة الدماغية أن أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية تتمثل في:

- الصداع الشديد المفاجئ (مع الغثيان والقيء)

- الدوار الشديد المفاجئ

- الشلل النصفي

-صعوبات النطق والكلام

- صعوبات المشي (الترنح والسقوط)

- تدلي زاوية الفم

- اضطرابات الإحساس (خدر أو وخز في نصف الوجه أو الذراع أو الساق)

- فقدان الوعي

- اضطرابات الرؤية

- صعوبات البلع