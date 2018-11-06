الشوكولاتة والزنك يحاربان الشيخوخة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة “إرلنغن نورنبيرغ” الألمانية، أنه في حال إضافة الزنك للشوكولاتة والشاي والقهوة، فإنه يحد من عملية “الإجهاد التأكسدي” المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.

ويُعرف “الإجهاد التأكسدي” بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضًا عديدة مرتبط بالشيخوخة وعدد من أمراض السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين بالإضافة إلى الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

واكتشف الباحثون أن الزنك يمكنه تنشيط جزيء عضوي في جسم الإنسان، ما يساعد على الوقاية من الإجهاد التأكسدي عندما يؤخذ مع مكونات طبيعية موجود في القهوة والشاي والشوكولاتة.