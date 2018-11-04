المصدر: إعداد ــ عمر حرز الله

حقق باحثو السرطان في جامعة جورج تاون الأميركية مفاجأة غير متوقعة في علاج السمنة، فقد اكتشفوا بروتينا طبيعيا في الجسم ينظم عملية الايض الغذائي بصورة قوية بدلا من أن يعالج السرطان كما كانوا يتوقعون.

ووجدت الدراسة التي أجراها الباحثون أن هذا البروتين أظهر انخفاضا ملحوظا بنسبة الثلث في الكتلة الدهنية لفئران المختبر البدينة على الرغم من استعدادها الوراثي للأكل طوال الوقت.

وتقترح الدراسة، التي نشرت في مجلة "ساينس ريبورتس"، أن البروتين "BP3 " قد يقدم علاجا جديدا لعكس الاضطرابات المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض الكبد الدهني.

ويتوقع أن تبدأ التجارب السريرية على هذا البروتين في وقت قريب، بعد أن أظهر نتائج مخبرية واعدة.