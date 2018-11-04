تقنية جراحية.. تمنح أملاً بالإنجاب

المصدر: دبي - البيان الصحي

منحت تقنية جديدة الأمل لملايين الرجال الذين يعانون العقم في تحقيق حلم حياتهم بإنجاب أطفال.

وتقوم التقنية التي أعلن عنها في بريطانيا، على انتزاع جزء صغير من الخصية، عرضه أقل من مليمتر واستخراج الحيوانات المنوية العالقة داخله معملياً، حسبما أفادت صحيفة «ديلي ميل».

وبعدها يتم حقن الحيوانات المنوية داخل بويضة الزوجة، فيما يشبه التلقيح الصناعي.

وتقدم التقنية الجديدة حالياً في 5 مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حسب الصحيفة.

وبحسب «سكاي نيوز» أشار الأطباء إلى أن الأمر الفارق في نجاح هذه التقنية، هو قدرة الميكروسكوبات على تكبير القنوات المنوية داخل الخصية، مما يسمح للجراح بالعثور على الحيوانات المنوية واستخراجها.

ويقول الدكتور تشانا جاياسينا، استشاري الأمراض التناسلية في كلية «إمبريال كوليدج» بلندن، إن هذه التقنية أثبتت نجاحها مع نسبة تصل إلى نحو 30% من الرجال الذين قيل لهم إنهم لن ينجبوا.