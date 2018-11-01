كيف تنقذ حياة مصاب بجلطة قلبية؟

المصدر: البيان الالكتروني

كشف الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ أمراض القلب، رئيس جمعية القلب المصرية، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إطلاق مبادرة دعامة الحياة، في القاهرة أن هناك عدة أسباب للإصابة بجلطات القلب منها التدخين وارتفاع ضغط الدم والسمنة موضحاً أن كل هذه العوامل تؤدي إلى الجلطات الحادة، بل تعد أهم سبب للوفيات، مضيفا أنه بين عامي 2005 إلى 2016 زادت نسب الوفيات الناتجة عن أمراض الشرايين التاجية بنسبة 27 % بحسب اليوم السابع.

وحذر عبد الحميد من آلام الصدر، موضحاً أن أي ألم ابتداء من الفك إلى الصدر والبطن ، يمكن أن ينبئ بأنها جلطة بالقلب".

وأوضح أنه يجب أن نقصر الوقت لإنقاذ حياة مريض الجلطة، وذلك ابتداء من معرفة بوادر الجلطة والاتصال بسيارة الإسعاف مبكرا، مع دخول غرفة القسطرة فوراً للحفاظ على حياة المريض.