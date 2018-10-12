عقار للأكزيما يعالج الثعلبة

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

توفر أمل جديد بالشفاء لدى مرضى الثعلبة، بعد أن استعاد عقار لعلاج الأكزيما نمو الشعر لدى فتاة في سن المراهقة، عانت من هذه الحالة بصورة شديدة، منذ أن كان عمرها سنتين.

ونقلت «ديلي ميل» عن الأطباء في مستشفى ماساتشوستس العام قولهم: إنهم دهشوا من النتائج، وإن المريضة، البالغة من العمر (13 عاماً)، ولم يكشف عن اسمها، كانت تعاني من نقص كامل في شعر فروة الرأس، نتيجة إصابتها بالأكزيما. وقد لاحظت أن شعرها بدأ ينمو من جديد بشكل مكثف، أثناء علاجها بمرهم «dupilumab»، وهو عقار يتم تسويقه تحت الاسم التجاري Dupixent.