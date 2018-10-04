مفاجأة.. هذه المادة تؤخر الشيخوخة

المصدر: البيان الإلكتروني

توصل باحثون أميركيون إلى أن أحد المنتجات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات – ويعرف باسم "فيزيتين" - يمكن أن يساعد في إبطاء خطى الشيخوخة، وفقا لدراسة أجريت على الفئران.

واعتمد الباحثون على الأبحاث التي أظهرت أنه من الممكن تقليل عبء الخلايا التالفة، وتسمى الخلايا "السنية المسماة"، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الباحثون، في سياق النتائج المتوصل إليها والتي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة "EBioMedcine" الطبية إمكانية تقليل الخلايا التالفة في الجسم.

وعثر على مركب" فيزيتين" الطبيعي في كل من الفراولة، والتفاح، والكاكي، والبصل، والخيار.

ووفقا لمؤسسة "الزهايمر ديسكفرى للأدوية "، تشير الدراسات قبل السريرية إلى قدرة هذا المركب الطبيعي في زيادة الأداء الإدراكي والحماية من مرض الزهايمر، وكذلك الحماية ضد السكتة الدماغية، إلا أن التجارب على الإنسان لم تبدأ بعد.

وذكرت المؤسسة أنه عندما يتم استهلاك هذا المركب في إطار النظام الغذائي فإنه يكون آمنا، ولكن تم تحديد تأثيرات مسرطنة محتملة في الدراسات على الحيوانات.

وتوصل الباحثون إلى أن هذا المركب هو الأقوى بين 10 من مضادات الأكسدة والفلافونيدات التي تم اختبارها.