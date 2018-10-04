مضاد زهيد الثمن لعلاج السرطان

ازداد الأمل لدى مريضات سرطان الثدي، بعد أن اكتشف الباحثون مضاداً حيوياً زهيد الثمن يمكن أن يُحوّل دون عودة الأورام الخبيثة إلى الجسم.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الاختبارات على 9 مرضى أظهرت أن عقار «الدوكسيسيكلين»، الذي لا يزيد ثمنه على 10 بنسات، يقتل الخلايا العدوانية التي تسبب عودة الأورام، وتناول المرضى هذا المضاد الحيوي الشائع، الذي غالباً ما يتم استخدامه لعلاج الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية و«الكلاميديا»، يومياً لمدة أسبوعين، قبل ظهور تأثيره. وقال الباحثون، إن «الدوكسيسيكلين» يمنع عودة الأورام من خلال التأثير على إنتاج الطاقة في الخلايا السرطانية.

Ⅶ إعداد: عمر حرزالله