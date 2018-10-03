«روبوت» يُدخل الدواء لجسم الإنسان

المصدر: Ⅶ إعداد: أشرف رفيق

ابتكرت مجموعة من العلماء في جامعة هونغ كونغ إنساناً آلياً دقيقاً «روبوت» يشبه يرقة الفراشة، يستطيع أن يحمل 100 ضعف وزنه، يستخدم لإدخال الأدوية إلى جسم الإنسان.

ويستطيع «الروبوت» دقيق الحجم أن يتكيف مع البيئات الصعبة، والتحرك بكفاءة خلال الجسم حتى في الأسطح المغمورة في سوائل الجسم مثل الدم أو المخاط.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، أن ما يميز هذا «الروبوت» هو امتلاكه مئات الأرجل التي يبلغ طولها أقل من مليمتر، والتي تبدو كأنها شعيرات صغيرة.

وقال رئيس فريق الدراسة، شين ياجينغ، إن رجل «الروبوت» المدبّبة تقلل إلى حدٍ كبير من منطقة التلامس والاحتكاك بالأسطح الرطبة والجافة. كما ينوي الباحثون إدخال «الروبوت» الدقيق في أجسام المرضى عن طريق البلع أو من خلال تجويف في الجلد.