نبتة «أمازونية» تعالج سرطان الكبد

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

وفقاً لباحثين من جامعة إقليم الباسكي، تملك إحدى نباتات الأمازون إمكانات «هائلة» في علاج سرطان الكبد.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين الإسبان لاحظوا أن المستخلصات النباتية لأوراق نبات «الفسميا الأصيلة» تقتل أورام الكبد. وتحفّز هذه النبتة الخلايا السرطانية وتدفعها إلى «الانتحار» من دون الإضرار بالأنسجة السليمة، التي تتضرر بالعلاج الكيماوي مما يسبب الكثير من الآثار الجانبية المرهقة.

وقالت الدكتور جينيفر تريبيانا، رئيس الدراسة: «هناك اهتمام كبير بتحديد المركبات المشتقة من النباتات التي يمكن استخدامها كعوامل علاج كيميائي مع القدرة على منع نمو الأورام، أو لعلاج ورم خبيث، على سبيل المثال».