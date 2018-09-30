اختبار بسيط للدم قد يغني عن حقن الأنسولين

المصدر: دبي - البيان الصحي

طوّر أطباء في أسكتلندا اختباراً بسيطاً للدم يعتقدون أن من شأنه السماح لبعض المصابين بمرض السكري من النوع الأول بالتخلي تماماً عن جرعات الأنسولين، وفق موقع «روسيا اليوم».

وقال الفريق الطبي من مستشفى «ويسترن جنرال» في إدنبره: إن الاختبار تمكن من رصد تحورات مختلفة من هذا المرض لم تكن معروفة. وقد أُعد برنامج فحص روتيني بعدما اكتشف مسعفون إصابة مريض بنوع وراثي من مرض السكري. وأكد الأطباء أن الفحص أظهر نتائج «تحويلية» تعني لبعض المرضى نهاية للحقن اليومي بالأنسولين.

نوع وراثي

ودعا مارك ستراكن، الخبير الاستشاري في مرض السكري والغدد من مستشفى «ويسترن جنرال»، إلى إخضاع جميع مرضى السكري لهذا الفحص، وقال: «إذا اكتشفنا أن شخصاً ما مصاب بنوع وراثي من السكري، يمكن أن يكون لهذا أثر جذري يغير مجرى حياته». وأضاف: «كذلك، إذا تأكدنا من أن شخصاً ما مصاب بنوع آخر من السكري، مثل النوع الثاني، قد تكون ثمة أنواع علاج بديلة للأنسولين يمكننا تقديمها له، لذلك أعتقد أنه اختبار مهم للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تحول جذري».