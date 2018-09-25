تقنية رائدة لخفض الوزن

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يمكن للذين يعانون من زيادة الوزن بأكثر من 30 كيلوغراماً فقدان هذه الزيادة خلال 6 شهور بفضل تقنية رائدة تنطوي على تقليص حجم المعدة باستخدام الغرز الداخلية، فبحسب ما ذكرت «ديلي ميل» أمس، أن هذه التقنية لا تستخدم المبضع لإحداث أي شقوق، ما يعني عدم وجود ندبات في المعدة، ويمكن للمرضى العودة إلى العمل خلال أيام قليلة، وبما أن حجم المعدة يقل بنسبة الثلثين إلى ثلاثة أرباع عن حجمها الأصلي بعد العملية، يشعر المريض بالشبع بسرعة .

ويتم تحذير المرضى من الإفراط في تناول الطعام، خشية تفكك الغرز التي تعيد المعدة إلى حجمها الأصلي.