العقار المناعي يعالج الإيدز

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تمكّن الباحثون من القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام العلاج المناعي الآمن الاستخدام لدى البشر. وذكرت «ديلي ميل» أن اختبار المرحلة الأولى للعلاج الذي أجراه فريق البحث في جامعة «نورث كارولينا» في تشابل هيل، حقق نجاحاً باهراً دون أي آثار جانبية.

يُشار إلى أنه في العامين الماضيين أصبح العلاج المناعي، الذي يدرب جهاز المناعة للشخص على مهاجمة المرض، العلاج الرئيس لعشرات الحالات المرضية بدءاً من السرطان وانتهاءً بفقدان البصر.

وكانت المحاولات، التي أجريت خلال الـ20 سنة الماضية لعلاج فيروس الإيدز من خلال زرع نخاع العظم قد فشلت، وأثبتت أنها قاتلة في جميع الحالات باستثناء مريض واحد، على النقيض من العلاج المناعي.