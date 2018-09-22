عقار مضاد للالتهابات يعالج النقرس

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

توصلت دراسة أميركية إلى أن عقاراً مضاداً للالتهابات قد يوفر الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من النقرس.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين في مستشفى بريغهام النسائي بجامعة هارفارد الأميركية اختبروا عقار «كاناكينوماب» على الآلاف من مرضى الأزمات القلبية ووجدوا أن مخاطر التعرض لنوبات النقرس انخفضت إلى النصف.

أمراض القلب

ويرتبط النقرس، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل، بشكل كبير بأمراض القلب، ويعد سبباً رئيسياً في الإصابة بالأزمات القلبية - وغالباً ما يكون المرضان مترافقتين مع بعضهما بعضاً.

ويستهدف العقار، الذي تمت الموافقة عليه من قبل المشرعين الصحيين لعلاج النقرس في المملكة المتحدة، مادة كيميائية تنتجها الخلايا التي تساعد على التحكم بكيفية استجابة الجسم لخلايا الجهاز المناعي.

وينتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على العقار قريباً.