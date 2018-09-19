مرطب جلدي يعالج الـ«أكزيما»

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

قضى طفل في الثالثة من عمره فترة طويلة وهو يعاني مرض الأكزيما الجلدي الحادّ لدرجة أن جسمه بدا وكأنه «ضحية حروق». وذكرت «ديلي ميل» أن الطفل جاك لويد أصبح أخيراً خالياً من الحالة المؤلمة بعد أسبوع واحد فقط من استخدام مرطب زهيد الثمن لا تزيد قيمته على 4.50 جنيهات استرلينية.

وكانت بقع جافة ومتشققة مثل «ورق الصنفرة» قد بدأت تظهر على جسم الطفل عندما كان عمره ثلاثة أشهر فقط.

واختبرت الأم كريمات لا تُعد ولا تُحصى، ومنعت ابنها من الخروج من المنزل، وحتى ضمت أطرافه لمنع نزيفها.

وتوصلت الأم إلى مرطب جلدي يدعى «تشايلدز فارم»، مصمم للبشرة المعرّضة للأكزيما.