رقعة آمنة لعلاج الإنفلونزا

المصدر: إعداد ـ عمر حرز الله

طوّر علماء لقاحاً للإنفلونزا يمكن تحضيره ذاتياً وإرساله إلى المرضى عبر البريد الإلكتروني. ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فإن اللقاح الجديد الذي طوره باحثو جامعة واشنطن، عبارة عن رقعة شبيهة برقعة الإسعافات الأولية، وهي ملائمة لجميع السلالات الفيروسية، وهي آمنة، ولا تتطلب أي تدريب لاستخدامها.

يُذكر أن اللقاحات الحالية لمنع غزو فيروس الإنفلونزا للجسم، توفّر حماية محدودة، وتبلغ نسبة نجاحها 30% فقط، الأمر الذي قد يُثني العديد من الأميركيين عن أخذ اللقاحات.

وكان العلماء، بمن فيهم الباحث الرئيس في الدراسة، الدكتور داركريك كارتر، يهدفون منذ فترة طويلة، إلى إنتاج لقاح للعديد من السلالات، أو حتى جميع سلالات فيروس الإنفلونزا.