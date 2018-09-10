جهاز ذكي يرصد الأطعمة المسببة للحساسية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

بعض الناس ينتهي بهم المطاف في غرفة الطوارئ في المستشفى بسبب حساسيتهم لبعض المكسرات، ولهذا السبب طورت شركة "نيما" التكنولوجية مجسا خاصا يمكنه فحص بعض الأطعمة المسببة للحساسية، مثل والفول السوداني.

وذكر موقع "تك كرانش" أن المجس الذي يحمل اسم الشركة، يمكنه أن يكتشف أصغر أثر (10 أجزاء لكل مليون) من بروتين الفول السوداني أو الجلوتين المسبب للحساسية لبعض الأشخاص. ويمكن إدخال الطعام في كبسولة اختبار قابلة للتخلص منها ، لمعرفة ما إذا كان هناك أي بروتين في الطعام. وفي أقل من خمس دقائق ، سيخبرك جهاز استشعار نيما ما إذا كان طعامك خاليًا من الفول السوداني أو الجلوتين أم لا.

ويتصل الجهاز بالهاتف المتحرك عبر البلوتوث لتمكين التطبيق من عرض سجل الاختبار الخاص بك وسجلات جميع الأطعمة المعلبة التي قمت بتجربتها وخريطة المطاعم التي اختبرتها الشركة.