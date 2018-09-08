المأكولات المسببة لروائح الجسم الكريهة

المصدر: البيان الالكتروني

تسبب الروائح الكريهة لبعض الأشخاص إحراجاً كبيراً له بين أقرانه، وترجع أسباب هذه الروائح لبعض الأطعمة المعروفة و إلى أخرى ستفاجأ للوهلة الأولى عندما تسمع باسمها.

وهذه قائمة بالأطعمة المسببة لهذه الروائح الكريهة بحسب سي ان ان عربية:

1- الثوم:

تفوح رائحة الثوم من مسام الجلد بسبب احتوائه على مركبات الكبريت ما يساعد على اختلاط البكتيريا بالعرق. ويكمن الحل بوضع بعض الخل الأبيض أو خل التفاح تحت إبطيك للتخلص من الرائحة.

2- اللحم الأحمر:

ذكرت دراسة تشيكية ضمت رجالاً نباتيين وآخرين يتناولون اللحم الاحمر، أن رائحة العرق التي تفرزها أجسام الرجال الذين يتناولون اللحم الأحمر تُعتبر كريهة مقارنة برائحة العرق التي تفرزها أجسام الرجال الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي. ويتمثل الحل بالتخلص من رائحة العرق التي يسببها اللحم الأحمر، واستبداله بالدجاج.

3-الكاري والكمون:

تؤثر البهارات ذات الرائحة القوية مثل الكاري والكمون في زيادة رائحة العرق وقد يستمر أثرها لعدة أيام. ويتمثل الحل بالتقليل من تناول هذه البهارات، واستبدال الكمون بالهيل أو غيره من البهارات ذات الرائحة الطيبة.

4-الهليون:

يسبب الهليون رائحة كريهة في البول بسبب احتوائه على أحد مركبات الكبريت. أما الحل فيكمن في التقليل من تناول الهليون واستبداله بالفليفلة الخضراء أو غيرها.

5- البروكولي:

رغم أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض والأورام، إلا أنها غنية بمركبات الكبريت التي تسبب الغازات. أما الحل فيكمن في طبخ هذه الخضار إلى حد الغليان قبل تناولها، ما قد يخفف من تأثيرها على رائحة الجسم، ويمكن إضافة توابل مثل الكزبرة والكركم والكراوية، ما يساعدك في التخلص من مشكلة الغازات.

6- الملفوف:

رغم أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض والأورام، إلا أنها غنية بمركبات الكبريت التي تسبب الغازات. أما الحل فيكمن في طبخ هذه الخضار إلى حد الغليان قبل تناولها، ما قد يخفف من تأثيرها على رائحة الجسم، ويمكن إضافة توابل مثل الكزبرة والكركم والكراوية، ما يساعدك في التخلص من مشكلة الغازات.

7- كرنب بروكسيل:

رغم أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض والأورام، إلا أنها غنية بمركبات الكبريت التي تسبب الغازات. أما الحل فيكمن في طبخ هذه الخضار إلى حد الغليان قبل تناولها، ما قد يخفف من تأثيرها على رائحة الجسم، ويمكن إضافة توابل مثل الكزبرة والكركم والكراوية، ما يساعدك في التخلص من مشكلة الغازات.

8- البصل:

رغم أن نكهة البصل تضفي طعما لذيذاً على الأطباق، إلا أن زيوته تُمتص في مجرى الدم، ما يسبب رائحة فم كريهة. ويمكن الحل في تجنب تناول البصل النيء أو قليه للتخلص من زيوته التي تسبب الرائحة الكريهة.

9- فاكهة الدوريان:

الدوريان هي فاكهة مشهورة في جنوب شرق آسيا، وغنية بمركبات الكبريت التي تسبب رائحة فم كريهة. ويكمن الحل باستبدال هذه الفاكهة بالحمضيات ما يجعلك تتخلص من رائحة الفم البشعة.

10-القهوة:

وتُعتبر القهوة غنية بالكافيين الذي يحفز الغدد العرقية، ما يسبب الكثير من التعرق. وتحتوي القهوة على مستوى حموضة مرتفع، ما يسبب جفاف الفم، وتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة. ويكمن الحل باستبدال القهوة الصباحية بالشاي النباتي الخالي من الكافيين.