لأول مرة في الإمارات.. نظارة ذكية تبعث الأمل للمكفوفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح ملايين المكفوفين وضعاف البصر في العالم على موعد مع فتح جديد في مجال الإعاقه البصرية وضعف البصر مع طرح شركة أمل غلاس الوطنية اول نظارة ذكية من نوعها في السوق المحلية والعالمية.

ويأتي طرح نظارة الأمل بعد جهود حثيثة في مجال البحث وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات استمرت أكثر من ثمان سنوات من العمل الشاق التي قام بها فريق من الخبراء والمختصين وتوصلوا بفضلها إلى طرح منتج ذكي يمكن الكفيف وضعيف البصر من المضي قدما في حياته اليومية والعملية والاعتماد على أنفسهم في كثير من الأشياء دون مساعدة الآخرين.

ونظارة الأمل عبارة عن نظارة ذكية خفيفة الوزن تحتوي على العديد من الحساسات بالإضافة إلى وحدة معالجة بيانات صغيرة توضع في الجيب ويربط بينهما سلك رفيع .ويمكن التحكم بها عن طريق اللمس في الذراع الأيمن للنظارة .

وتتم معالجة البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت لتمكنه من معرفة كل ما يهمه من حوله.

متجر البرامج:

وحرصت الشركة المصنعه للنظارة على توفير متجر للتطبيقات الخاصة بها بهدف تمكين المستخدمين من تحميلها بدون الرجوع إلى الشركة بالإضافة إلى تحميل التطبيقات الخاصة من شركات أخرى ومطورين آخرين متخصصين بتطوير برمجيات في مجال الإعاقة البصرية وضعف البصر.

ويعتبر هذا المتجر أول متجر برامج متخصص لخدمة المكفوفين في العالم .

آلية عمل نظارة الأمل :

نظارة الأمل هي عبارة عن جهاز تحكم في الجيب مرتبط مع النظارة التي تحتوي على سماعات مدمجة وسماعات خارجية وميكرفون عالي الدقة وترتبط بالانترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة المدمجة مع كامير عالية الدقة Full HD.

خدمات النظارة :

وتوفر نظارة الأمل 25 خدمة مهمة يحتاجها الكفيف وضعيف البصر كخدمات أساسية في حياته اليومية والعملية مثل خدمة التحذير من العقبات والتعرف على الأشخاص المحيطين به وحالة الطقس والتحكم في الريموت كنترول والتعرف على الألوان لاختيار الملابس المناسبة والتعرف على النقود واتجاه القبلة ومواعيد الصلاة.

كما تتيح للطلاب تسجيل المحاضرات الصوتية ومكتبة صوتية وقراءة الباركود للمنتجات والتقاط الصور بطريقة سهلة.

كما أن نظارة الأمل تستطيع قراءة الكتب والصحف وقائمة الأطعمة وشاشة الحاسب والصراف الآلي وغيرها بعدة لغات منها العربية والانجليزية .

كما أنها تقدم خدمة وصف البيئة المحيطة التي تمكن الكفيف من التعرف على الأشياء من حوله من سيارات وشوارع وأثاث وأجهزة وبيئات مكتبية وغيرها الكثير بالإضافة إلى التعرف على العلامات التجارية والماركات العالمية والتعرف على نسبة الإضاءة في المكان المتواجد فيه لكي يتجنب الوقوف في الأماكن الخطرة التي قد تعرضه للحوادث.

وتم تزويد النظارة بخدمة ال GPS نظام تحديد المواقع المطور لخدمة الكفيف ومساعدته على معرفة المنطقة والشارع والتنقل بسهولة وتحديد المسافة المتبقية للوصول إلى المكان المقصود بالإضافة إلى خدمة نداء الاستغاثة وإرسال الخرائط للموقع وصور من المكان الذي يتواجد فيه ورسالة ساعدني لتسهيل مهمة الوصول إليه من الآخرين لخدمته

وتقدم النظارة لعبة حرب الليزر والتي تعمل في بيئة صوتية ثلاثية الأبعاد للعب والترفيه.

وقد تم إطلاق أولى النسخ التجريبية في معرض اكسبو أصحاب الهمم 2017 في دبي ولاقت إقبالا واسع النطاق هذا وسيتم الطرح الرسمي قبل نهاية العام الحالي مع امكانيات وخدمات عديدة أخرى.