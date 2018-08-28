خلايا دماغية تمنع الجوع

المصدر: دبي - البيان

اكتشف فريق من الباحثين بجامعة أبردين آلية لفقدان الدهون بعد التعرف على خلايا دماغية، التي وبعد تنشيطها، يمكنها إيقاف شعور الإنسان بالجوع.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن النجاح في استهداف خلايا دماغية يطرح الطب كخيار جديد لتقليل الشهية، الأمر الذي يمنع الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام، ويحدو الخبراء الأمل بأن تساعد نتائج البحث في معالجة أزمة السمنة في جميع أنحاء العالم.

فعلى الرغم من وجود أدوية حالية لمكافحة السمنة، إلا أن الاكتشاف يمكن أن يسهل المهمة بأن نكون أكثر تحديدًا عند استهداف منطقة بالدماغ تتحكم في الشهية.