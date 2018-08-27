تقنية تُحوّل فصائل الدم إلى «O»

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشف باحثون أميركيون تقنية موثوقة يستخدم فيها إنزيم بكتيري لتحويل أي فصيلة من الدم إلى فصيلة O، المتوافقة مع جميع فصائل الدم تقريباً، ويمكن حقنها في جسم أي مريض.

وذكرت «ديلي ميل» أنه في الاجتماع الوطني الـ25 للجمعية الأميركية للكيمياء، وصف فريق من الباحثين من جامعة «بريتيش كولومبيا» كيف تمكنوا من استخدام الإنزيمات المشتقة من البكتيريا في الأمعاء البشرية لإزالة مؤشرات من الدم تدعى الأنتجينات من فصائل الدم AB ،A وB، وتحول الدم بشكل فعّال إلى النوع O.

وهناك 4 أنواع أساسية من مجموعات الدم: AB وA وB وO. ويتميز كل منها بوجود «أنتجينات»، وهي السكريات الموجودة في خلايا الدم الحمراء. وكل «أنتجين» يحمل اسم فصيلة الدم الخاصة به.