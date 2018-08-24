أفضل أوقات شرب الشاي الأخضر

المصدر: البيان الالكتروني

يحتوي الشاي الأخضر على مزايا عديدة وفوائد غذائية لا تحصى، مما جعله وبجدارة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم. فالشاي الأخضر ينقي الجسم من السموم ويساعد في التخلص من الوزن الزائد، وغني بالمعادن والفيتامينات، كما يحتوي على خصائص تمكنه من خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

و لضمان الاستفادة من فوائد الشاي الأخضر، يجب تناوله في أوقات معينة، وبكميات محددة، وذلك بحسب نصائح الأطباء وخبراء التغذية، و ما نقل موقع "العربية نت".

فيجب أن لا تتناول أكثر من 2 إلى 3 فناجين منه يومياً، فتناول الشاي الأخضر بكثرة يتسبب بأضرار بالغة للجسم، بل يمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأساسية.

1-لا تشربه على معدة فارغة

فلا يجب أبداً تناول الشاي الأخضر في الصباح على معدة فارغة، حيث إن ذلك يترك آثاراً سلبية على الكبد، نظراً لاحتواء الشاي الأخضر على الكافيين.

وقد أثبتت دراسة حديثة أيضاً أن الشاي الأخضر، في حال تم تناوله على معدة خاوية، يتسبب بأضرار بالغة على الكبد وذلك لاحتوائه على مركبات تسمى "كاتيشينز catechins"، حيث إن التركيز العالي من تلك المركبات يتسبب في تلف الكبد.

لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر ما بين العاشرة والحادية عشرة من الصباح، كما يمكن تناوله في بداية دخول المساء، حيث إن ذلك يزيد من نسبة الحرق بالجسم.

2- تناوله بين الوجبات

يمكن تناول الشاي الأخضر بين الوجبات، ومن المفضل أن يكون ذلك قبل تناول الوجبة بساعتين، أو بعد تناولها بساعتين أيضاً، فهذا يعظم من امتصاص العناصر الغذائية المفيدة وخاصة الحديد.

ولمن يعانون من الأنيميا، يفضل عدم تناول الشاي الأخضر جنباً إلى جنب مع الوجبات، لأن ذلك يعيق هضم وامتصاص الحديد في الجسم.

3- تناوله قبل ممارسة الرياضة

ينصح خبراء التغذية بتناول الشاي الأخضر قبيل إجراء التمرينات الرياضية، وذلك لأنه يعزز من عملية حرق الدهون، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لإجراء التمرينات الرياضية.

4- تناوله قبل النوم بساعتين

لمحبي الشاي الأخضر، يجب أن تدركوا أن الشاي الأخضر ليس مشروباً يساعد على النوم أبداً، وذلك لأنه غني بالكافيين الذي سيتسبب حتماً باضطرابات في النوم. كما يحتوي الشاي الأخضر أيضاً على حمض أميني يسمى "إلـ-ثيانين L-Theanine"، وهو يزيد من حالة التنبه والتركيز.

وبدلاً من ذلك، يمكن تناول الشاي الأخضر في بداية المساء، وقبل النوم بحوالي الساعتين على الأقل، لأن ذلك يعزز من عملية الأيض في الجسم.