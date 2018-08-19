حقائق مثيرة تجهلها عن الشوكولاتة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعد الشوكولاتة واحدة من أكثر الحلويات شعبية ورواجا في العالم، ويجب أن نعلم بعض الحقائق المثيرة عنها.

الشوكولاتة أنواع عديدة منها البيضاء ومنها الداكنة والمرة، ومنها التي يضاف لها الحليب والسكر.

وبحسب "روسيا اليوم" يشكل الكاكاو أبرز مكونات الشوكولاتة، حيث تستخدم في صناعة العديد من الحلويات مثل التورتة والكعك والبسكويت والبوظة. كما تستخدم في صنع شراب الشوكولاتة الساخن. ومن الحقائق الهامة عن هذه المادة الغذائية:

1- الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي على مسحوق الكاكاو، بل تحتوي على زيت الكاكاو.

2- تناولت شعوب المايا مشروب الشوكولاتة منذ 500 سنة قبل الميلاد. حينها كانوا يضيفون له الفلفل الحار ويتناولونه كمشروب مرطب.

3- ثمن هنود المايا والآزتيك الكاكاو عاليا، وقد تعامل به الآزتيك بمثابة النقود.

4- ظهرت أول قطع شوكولاتة صلبة عام 1847، ومنذ ذلك الوقت يستمر إنتاجها بالصورة الصلبة.

5- في البداية كان مشروب الشوكولاتة مرا، ولكن بعد انتشاره في أوروبا، تمكن المنتجون من تحسين مذاقه وأصبح حلوا.

6- كل شجرة من أشجار الكاكاو تحمل 30-40 عنقودا، وبعد تجفيفها ترسل إلى المصانع.

7- ظهر عام 2017 نوع جديد هو الشوكولاتة الحمراء (لونها يشبه لون الياقوت الأحمر).

8- قد يؤدي تناول 11 كلغم من الشوكولاتة خلال فترة قصيرة إلى وفاة الشخص.