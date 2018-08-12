عقار يمنع زيادة وزنك مهما أكلت

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف باحثون في جامعة ييل الأميركية قرصا دوائا يتيح بتناول كميات زائدة من الدهون دون اكتساب الوزن.

وذكرت "ديلي ميل" أن هذا الاكتشاف جاء بمحض الصدفة حينما كان الباحثون الأميركيون يجرون دراسة على فئران نحيفة لجعلها بدينة جدا ، فقاموا بتعديل جينين اكتشفا لاحقا أنهما يمنعان الفئران من زيادة الوزن حتى لو تناولت طعاما مشبعا بالدهون.

وفي حين أن الباحثين لم يختبروا هذا القرص إلا على القوارض ، لكنهم يعتقدون أنه قادر على استهداف المستقبلات الدماغية لدى البشر، وتجعلها تمنع امتصاص الدهون في القناة الهضمية.

وقد اكتشف الباحثون أن هناك دواء يؤدي المفعول نفسه يدعى "Rho kinase ROCK" موجود في الأسواق، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج مرض الجلوكوما، وهو السبب الرئيسي للعمى.