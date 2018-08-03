ابتكار دواء واعد لسرطان البنكرياس

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر باحثون في معهد بارتس للسرطان في العاصمة البريطانية لندن، عقاراً جديداً لعلاج سرطان البنكرياس، وصف بأنه واعد، حيث تم علاج الفئران المصابة بالمرض بواسطته.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا العقار يستخدم الخلايا المناعية المهندسة وراثياً للمريض لمهاجمة الأورام الخبيثة، كما أظهر علاج مماثل فعالية في علاج الأطفال المصابين بسرطان الدم.

والمعروف أن سرطان البنكرياس يصيب واحداً من بين 71 شخصاً في المملكة المتحدة وحدها، و1.6% في الولايات المتحدة في مرحلة ما من حياتهم. ويعيش 20% من المصابين فقط بعد عام من تشخيص حالتهم، ويظل 7% منهم فقط على قيد الحياة 5 سنوات. وهذا يرجع إلى أن سرطان البنكرياس عادة ما يتم تشخيصه بعد انتشاره نتيجة لأعراضه الغامضة، مثل فقدان الوزن وآلام البطن.