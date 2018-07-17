الحليب كامل الدسم يحمي من الجلطات والسكتات الدماغية

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت دراسة طبية حديثة أن الحليب كامل الدسم مفيد للشرايين وليس ضاراً كما يسود الاعتقاد بين الناس.

وبحسب "العربية نت" فان الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية فإن تناول الحليب كامل الدسم يقلل من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية وانسداد الشرايين ولا يزيد من هذه المخاطر، ويمكن أن يؤدي إلى التمتع بحياة أطول وليس أقصر كما يعتقد الناس.

ومن المعروف أن أغلب الحريصين على الأكل الصحي أو الراغبين بتخفيف الوزن والتمتع بصحة جيدة يتجنبون تناول الحليب كامل الدسم، ويلجأون لقليل الدسم، بسبب نسبة الدهون العالية في الحليب كامل الدسم.

وتقول "ديلي تلغراف" إن الباحثين لم يعثروا على أدلة تربط بين دهون الألبان وأمراض القلب والسكتات الدماغية، بل وجدوا أن هناك أنواعاً معينة من دسم الألبان يمكن أن تحمي الجسم من السكتات الدماغية وتقلل من مخاطر انسداد الشرايين.

وقالت الدكتورة مارسيا أوتو، من جامعة تكساس الأميركية، والتي قادت فريق البحث: "النتائج التي توصلنا لها تدعم الأدلة المتزايدة التي تقول إن دسم الألبان لا يزيد مخاطر الإصابة أمراض القلب أو نسبة الوفيات بين الكبار في العمر".

وأضافت أنه "بالإضافة إلى عدم تأثيرها على نسبة الوفيات فإن الأحماض الدهنية الموجودة في الألبان قد تقلل من مخاطر الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية خاصة السكتات الدماغية".

وقام الباحثون بتقييم عدد من المؤشرات البيولوجية الموجودة في الألبان والمرتبطة بالقلب ونسبة الوفيات، وذلك على مدى 22 عاما حتى توصلوا إلى هذه النتائج المذهلة والمفاجئة.