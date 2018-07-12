حقنة واحدة تخلصك من البدانة والسكري

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة طبية حديثة، أن حقنة تحتوي هرمونا معينا، قد تساهم في علاج الأشخاص الذين يعانون من البدانة، ومرض السكري من النوع الثاني، وذلك بدون أي آثار جانبية.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، توصل فريق من الباحثين في جامعة "برشلونة المستقلة" إلى أن حقن المرضى بهرمون "FGF21"، يساهم في تخفيف الوزن بشكل ملحوظ، ويمنع أي خلايا داخل الجسم من مقاومة عمل الإنسولين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الدراسة، فإن الهرمون المذكور يساعد على فقدان الوزن عبر تعزيز مستويات الطاقة، وزيادة شدة النشاط البدني لدى الفرد، كما يرفع درجة حرارة الجسم، ما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية.

وتوصل الباحثون إلى فوائد الهرمون بعد تجربة قاموا خلالها بتغذية مجموعتين من الفئران، الأولى بنظام غذائي عادي، والأخرى بأطعمة غنية بالدهون لمدة 10 أسابيع، ليكتشفوا أن هناك زيادة في الوزن نسبتها 72 في المئة نتيجة الوجبات عالية الدهون، بينما أدت الوجبات العادية إلى زيادة في الوزن قدرها 27 في المئة.

وبعد مرور هذه الفترة، حقنت الفئران التي خضعت للوجبات العالية الدهون بهرمون FGF21، فكانت النتيجة خسارة 10 بالمئة من الوزن، ودون حدوث أي تغير في كثافة أو حجم العظام لديها مع انخفاض نسبة مقاومة الأنسولين في الجسم.