ماذا تفعل عند هبوط ضغط الدم؟

المصدر: وكالات

يعني انخفاض ضغط الدم أن الأعضاء الحيوية في الجسم لا يصلها ما يكفي من المغذيات والأكسجين، ويكون الضغط منخفضاً عندما يقل عن 90/79. وتعتبر هذه القراءة أو ما هو أقل منها خطراً قد يسبب صدمة للجسم، ونوبات قلبية، وفشل في الكلى.

من أهم أعراض ضغط الدم المنخفض: الدوّار، والدوخة، ونوبات الإغماء. وعندما تلاحظ وجود أعراض انخفاض الضغط عليك بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع.

وعرض موقع "هيلث دايجيست" بعض الطرق التي يمكن للشخص اتباعها من أجل علاج انخفاض ضغط الدم من خلال استخدام بعض من الوسائل الطبيعية وهي كالتالي:

1. الإقلال من استخدام كميات عالية من السكر والأطعمة الغنية بالدهون، ويجب التأكد من تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة.

2. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من فيتامين “B”.

لقد أثبت فيتامين “B” فاعليته في تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم.

3. يمكن استخدام نظام غذائي خاص يساعد على علاج انخفاض ضغط الدم من خلال زيادة كمية الملح والصوديوم.

إن اتباع هذه الطريقة يساعد على زيادة حجم الدم مما يؤدي إلى علاج انخفاض ضغط الدم.

4. الإكثار من شرب الماء والحفاظ على تناول كمية الماء اليومية الصحية.

لقد ثبت أن انخفاض ضغط الدم غالبًا ما يسبب الجفاف، لذلك يجب الحفاظ على تناول كمية مناسبة من مياه الشرب والتي تساعد على ترطيب الجسم ورفع ضغط الدم.

5. ارتداء جوارب ضاغطة بدرجة منخفضة خلال الأنشطة اليومية لأنها تساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق الحفاظ على الدورة الدموية بشكل منتظم من خلال الأوردة.

6. تناول المشروبات الصحية يمكنها أن تساعد على علاج انخفاض ضغط الدم، ولكن علينا تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

7. الحفاظ على سيولة الدم.

علينا أن نأخذ في الاعتبار أن سيولة الدم الناجمة عن تناول الأدوية لها آثار جانبية خطيرة بطبيعة الحال، لذلك إذا رغبنا في سيولة الدم طبيعية فيمكننا استخدام تلك الطرق:

1. تناول الفلفل والكركم

2. استخدام الزنجبيل وهو يعتبر علاجًا تقليديًّا قديمًا، ويعتبر الزنجبيل المجفف أيضًا مفيدًا جدًّا وله خصائص مختلفة.

3. استخدام الثوم والأناناس وعصير التفاح والخل.